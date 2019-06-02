ميغان ماركل لا تسمح لأحد بالاقتراب من طفلها الملكي "آرتشي"

تمر دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel، بتجربة أمومة صعبة مع تصاعد المشكلات مع موظفي العائلة المالكة، حيث اضطرت إحدى المربيات لترك العمل، وبحسب صحف بريطانية، فإن ميغان ماركل لا تسمح لأحد بالاقتراب من ولدها، آرتشي، لأنها تحب السيطرة على كل شيء.

وقالت المصادر، أن المربيات غير قادرات على آداء واجباتهن ومساعدة الأم، وأضافت، أنها لا تسمح لهن بالاقتراب من الطفل، حيث تدع ميغان والدتها لحمل ابنها لدقيقة واحدة فقط، ، وقد عادت الوالدة إلى أميركا بعدما بقيت مع ابنتها ثلاثة أشهر قبل الولادة لمساعدتها والوقوف بجانبها.

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ويعتني هاري Prince Harry وميغان بخصوصية طفلهما بشكل كبير، حيث لا ينشرون معلومات وأية تفاصيل عنه إلا بعد دراية تامة، وسبق أن قال الأمير هاري وميغان انهما لا يرغبان في توظيف مربية لمولودهما.

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