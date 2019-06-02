شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مبكرة لمرض التصلب المتعدد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التصلب المتعدد من الأمراض العصبية المزمنة التى يمكن أن تؤثر على المخ والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية في عينيك، ويمكن أن يسبب مشاكل في الرؤية والتوازن والتحكم في العضلات ووظائف الجسم الأساسية الأخرى، وقد تظهر مجموعة من الأعراض المبكرة المرض يجب أن تنتبه لها، بحسب ما ذكر موقع ms society.





أعراض مرض التصلب المتعدد فى المراحل المبكرة

وغالبًا ما تكون الأعراض مختلفة لكل من لديه المرض، فبعض الناس لديهم أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج ببنما يواجه الآخرون مشكلة في التنقل والقيام بالمهام اليومية.

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التصلب المتعدد يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض وليس هناك قائمة محددة من العلامات المبكرة، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

تعد مشكلة الرؤية، المعروفة باسم التهاب العصب البصري ، أحد الأعراض المبكرة الأكثر وضوحًا.