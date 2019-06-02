شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية إجراء اختبار النظر والوقت المناسب لعمله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن تكون اختبارات العين المنتظمة جزءًا أساسيًا من روتين الرعاية الصحية لأى شخص، حيث يمكن أن تحدث التغييرات التي تطرأ على صحة عينيك تدريجياً وقد لا تظهر لك أي علامات واضحة للمرض.

وبحسب موقع health قد تساعد فحوصات العين المنتظمة على اكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة، مما يعني أنه يمكنك البدء في العلاج في أقرب وقت ممكن لتقليل خطر الإصابة بأي ضرر دائم لعينيك.

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يجب على كل شخص إجراء اختبارات العين بانتظام ، حيث ينصح أخصائيو البصريات عمومًا بإجراء فحص للعين كل عامين.

قد تحتاج إلى فحص عينيك بشكل متكرر أكثر إذا كنت تعاني من حالة طبية مثل:

داء السكري.

ضغط الدم المرتفع.

السكتة الدماغية.

الأمراض العصبية.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار العين بشكل متكرر أكثر إذا كنت تعاني من حالة مرضية مرتبطة بالعين ، مثل:

قصر النظر أو صعوبة في التركيز على الأشياء البعيدة.

طول النظر أو صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة.

الاستجماتيزم - عدم وضوح الرؤية أو تشويهها في كل المسافات.

الضمور البقعي - فقدان الرؤية في وسط مجال الرؤية الخاص بك.

الزرق - زيادة الضغط في العين يمكن أن يسبب فقدان البصر.

انفصال الشبكية - الطبقة الخلفية للعين (شبكية العين) تنفصل عن طبقة الأوعية الدموية.

إعتام عدسة العين - تعكير عدسة العين.

من الجيد أيضًا اختبار عيون طفلك قبل بدء الدراسة، حيث قد تتداخل مشاكل الرؤية التي لم يتم كشفها مع قدرة طفلك على التعلم والتطور.