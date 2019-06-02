شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحدث فى جسمك عند تناول الوجبات السريعة.. أنت معرض النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الوجبات السريعة يعانون من العديد من الآثار الجانبية الخطيرة والمشاكل الصحية، بما فى ذلك زيادة الوزن وتسوس الأسنان ومرض السكر وأمراض القلب.

ينبع جزء كبير من المشكلة من الكميات المفرطة من الدهون والصوديوم الموجودة عادة فى هذا النوع من الطعام وذلك وفقا لموقع "SFGate".

زيادة الوزن هي واحدة من الآثار الجانبية التي تأتي من تناول الكثير من الوجبات السريعة، ويحدث هذا لأن الوجبات السريعة تميل إلى احتواء العديد من السعرات الحرارية ومحتوى الدهون العالى، تحتوى الحلويات والمشروبات أيضًا غالبًا على السعرات الحرارية الزائدة بسبب محتواها من السكر، هذه السعرات الحرارية الزائدة تسبب زيادة الوزن لدى الناس، مما يساهم فى السمنة.

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ويشير تقرير الموقع إلى أن الوجبات السريعة تسهم أيضًا فى الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب، بسبب المحتوى العالى الدهون في هذا الطعام الذى يسد الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. ارتفاع كمية الصوديوم في بعض الوجبات السريعة يزيد من ضغط الدم، مما يجعل تدفق الدم أكثر صعوبة.

تسوس الأسنان هو مشكلة أخرى مرتبطة بالوجبات السريعة، لأن السكر في المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة الأخرى يسمح للبكتيريا بإنتاج حمض يفسد مينا الأسنان.