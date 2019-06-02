صحتك في فمك.. ٧ علامات تكشف الأمراض

تعد صحة الفم من الأمور الضرورية للحفاظ على الصحة بشكل عام، لأن ما يحدث في الفم يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل في أماكن أخرى من الجسم، وفي بعض الأحيان قد تكون أكثر خطورة.

نستعرض فيما يلي ٧ علامات يحذرك بها فمك عن صحتك نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أطباء أسنان بريطانيين..

١- قرحة الفم





الكثير من الناس يعانون من تقرحات الفم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون ذلك بسبب رد فعل ضد بعض الأطعمة مثل الأطعمة الغنية بالتوابل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تشير إلى شيء آخر مثل نقص في الفيتامينات، وبعد تحليل الدم، فإن كل ما عليك فعله هو تغيير نظامك الغذائي قليلا أو تناول أقراص فيتامين.

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2- التورمات

تشير التورمات مثل الخراجات والالتهابات في الفم إلى أن نظام المناعة لديك ضعيف، وقد يكون هناك مشكلة كامنة يجب فحص جهاز المناعة لمعرفتها بالإضافة إلى مستوى خلايا الدم البيضاء.

3- رائحة الفم الكريهة





في بعض الأحيان، يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة إلى وجود مشكلة صحية كامنة مرتبطة بالمعدة، فقد يكون لها صلة بارتجاع المريء الذي يعاني منه كثيرون، لذلك جرب غسل أسنانك بالفرشاة أولا، وإذا لاحظت أن الوضع ليس على ما يرام، فهذا مؤشر على وجود خطأ ما في الفم.

4- الأسنان المخلخلة

يمكن أن يحدث هذا في بعض الأحيان، بسبب الإصابة بهشاشة العظام أو نقص الكالسيوم، حيث إن الأسنان تكون ثابتة في مكانها عن طريق قوة الفك والعظام واللثة.

5- نزيف اللثة



نزيف اللثة يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة صحية أساسية، مثل الإصابة بمرض السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي يميلون إلى مشاكل في اللثة.

6- انتفاخ أو تورم اللثة

٧- ألم الفم

في بعض الأحيان يمكن أن تشير اللثة المنتفخة أو المتورمة إلى شيء ما يتعلق بالتغيرات الهرمونية، فالهرمونات في الجسم موجودة لعدة أسباب وجيهة، وفي كثير من الأحيان يمكن لتلك الهرمونات أن تغير جسمك، كما يمكنها تغيير لثتك، حيث إن الاختلالات الهرمونية مهمة للغاية للفت الانتباه لوجود مشاكل صحية.قد يكون ألم الفم مؤشرا آخر على أن هناك خطأ ما، ففي بعض الأحيان يمكن أن يتأثر الفم بالأدوية التي تتناولها وكذلك ببعض الأطعمة، فكما أن البشرة تخبرك بمدى إصابتك بالحساسية، فإن لسانك والأنسجة الرخوة أيضا يمكنها إخبارك.



