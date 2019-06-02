ملكة بريطانيا تجني مبلغًا طائلًا بسبب خيولها

حصلت الملكة إليزابيث على مبلغ مذهل قدره 7،768،448 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يقارب الـ 10 ملايين دولار من جوائز خيولها على مدى السنوات الـ 31 الماضية.

وفازت الملكة إليزابيث بـ 534 سباقًا من أصل 3205 سباق على مدار مسيرتها المهنية كمالكة للخيول في السباقات المقامة في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وكان عام 2016 الأكثر ربحًا ، والذي حققت فيه رقمًا قياسيًا من حيث المكاسب، حيث كسبت خيولها 560،274 جنيهًا استرلينيًا أي ما يقارب الـ 600 ألف دولار في مواسم المسابقة والقفز التي يرجع تاريخها إلى عام 1988.

اقرا ايضاً:

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الثالث والتسعين

وحصد الحصان "كارلتون هاوس"، حصانها الأكثر ربحًا 772،815 جنيهًا استرلينيًا أي ما يقارب الـ 650 ألف دولار.

Advertisements

وتشتهر العائلة الملكية بحبها للخيول، وقد أبدت الملكة شغفها بها، حيث حصلت على أول فوز لها عندما فازت بكأس رويال هانت عام 1953.

بعد تحقيق تسعة انتصارات سنويًا، حققت الملكة نسبة فوز رائعة بلغت 16.1 في المائة عبر العقود الثلاثة الماضية.

ولم تفز الملكة أبدًا في سباق Epsom Derby، ولكنها حصلت بالفعل على 192،765 جنيهًا إسترلينيًا من أموال الجائزة هذا العام.

قد يهمك ايضا ً:

ملكة بريطانيا تتحدَّث عن الطفل الملكي الجديد في أحدث ظهور لها

الملكة إليزابيث الثانية تمنح كيت ميدلتون لقب "سيدة الصليب الأكبر"