تعرف على عدد الخطوات المطلوبة للحد من خطر التعرض للموت المبكر

توصل باحثون أميركيون مؤخرًا إلى نتيجة بحثية مثيرة مفادها أن المشي 4400 خطوة يوميًا أمر كاف للحد بشكل كبير من خطر التعرض للموت المبكر، وهي النتيجة التي جاءت لتفند ما كان يروج له سابقًا عن ضرورة المشي 10 آلاف خطوة يوميًا.
وعلَّق على ذلك البروفيسور آي-مين لي، الباحث المشارك في الدراسة التي توصلت لتلك النتيجة من جامعة هارفارد، بقوله "جاءت دراستنا لتؤكد الفكرة نفسها، ويمكن القول: إن المشي بخطوات أكبر، حتى ولو بمقدار قليل، هو أمر مفيد في الأخير".
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وحلَّل الفريق البحثي من جامعة هارفارد بيانات 16741 امرأة مسنة ارتدين أجهزة تتبع لمدة أسبوع، وتمت مراقبة وضعيتهن الصحية لأكثر من 4 أعوام في المتوسط، وهي المدة التي توفي خلالها 504 من النساء المسنات، واتضح أن قطع 4400 خطوة بالمشي سيرًا على القدمين يوميًا أمر يسهم في الحد من خطر الوفاة بنسبة 41%.
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