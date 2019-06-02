شكرا لقرائتكم خبر عن علاج المغص عند الاطفال الرضع..المشكلة الأكثر إزعاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغص حالة شائعة و تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 5 أطفال خلال الأشهر القليلة الأولى،يبكي جميع الأطفال لأسباب مختلفة بما في ذلك الجوع والبرد والتعب والحرارة أو لأن الحفاض يحتاج إلى التغيير ومع ذلك قد يبكي الرضيع حتى بعد إطعامه وتنظيفه والعناية به.إذا كرر الرضيع نوبات بكاء لا تُطاق ولكن يبدو أنه بصحة جيدة فقد يصاب بالمغص،حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

حقائق عن المغص عند الاطفال

يتميز المغص بنوبات طويلة من البكاء دون سبب واضح.

عادة ما تستمر عدة أسابيع فقط.

التدخين أثناء الحمل قد يزيد من خطر المغص.

العلاجات المنزلية للمغص يمكن أن تكون فعالة.

اعراض المغص عند الأطفال

البكاء الشديد

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يبكي الطفل بشدة وغاضبًا ولا يوجد ما يمكن للوالدين فعله لتهدئتهما سوف يصبح وجه الطفل أحمر نوبات البكاء تميل إلى الحدوث في نفس الوقت كل يوم بشكل عام خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء قد تستمر الحلقاتمن عدة دقائق إلى فترات أطول بكثير عادة ما يبدأ البكاء فجأة دون سبب واضح

التغذية

يمكن أيضًا مقاطعة التغذية وعدم انتظامها مع نوبات البكاء الشديد ومع ذلك فإن الكمية التي يتناولها الطفل يوميًا لا تقل

غازات من البطن

خلال فترات البكاء الشديد قد يعانى الطفل من تجمع الغازات بالبطن

اسباب الاصابة بالمغص عند الاطفال

عسر الهضم قد تكون متورطة في المغص ولكن الأسباب غير معروفة خاصة وان أمعاء الرضيع غير ناضجة وحساسة لبعض المواد الموجودة في لبن الأم أو الحليب الاصطناعي الحساسية من اللبن وعدم تحمل اللاكتوز لهما أعراض مماثلة لأعراض المغص. هذه النظريات لا تدعمها الأدلةكما أن العديد من الأطفال الرضع لديهم مغص إذا كانت والدتهم تدخن أثناء الحمل.

علاج المغص عند الاطفال

بما أن المغص هو جزء طبيعي من حياة بعض الأطفال الرضع وغير ضار لا ينصح عادةً بإعطاء الدواء إذا كنت تشعر بالقلق أو تجد صعوبة في التعامل معه فيجب الرجوع إلى الطبيب فلا توجد مادة واحدة تعالج جميع حالات المغص.

يمكن لإعطاء الطفل شراب بعض الاعشاب يكون مفيد لتهداته وعلاج مشكلة المغص وعسر الهضم .