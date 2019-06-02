شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتحول مشاعر الحزن العادية إلى مرض نفسى واكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحزن من المشاعر الطبيعية التى يمر بها أى انسان وهو لا يعني أنك تعاني من الاكتئاب، ولكن متى يتحول الحزن إلى مرض نفسي الاكتئاب.. هذا ما نتعرف عليه وفقا لموقع better health.

إذا بدأ حزنك وحالتك المزاجية في التأثير على حياتك وأعاقك عن القيام بالأنشطة الحياتية اليومية مثل عملك وحياتك الأسرية وعلاقته بأصدقائك، فقد تكون مكتئباً ومريض باضطراب الاكتئاب.

ترتبط الاختلافات الرئيسية بين الحزن والاكتئاب بالتغيير في المزاج والفترة التي شعرت بها بهذه الطريقة.



إذا كان مزاجك يتعلق بحدث جديد مر فى حياتك ، مثل طلاق أو مشكلة مع أسرتك ، فقد تشعر بالحزن كشعور طبيعى، ولكن إذا كان هذا الانفصال منذ أشهر ، أو لا ترى أي سبب واضح لتغييرك في الحالة المزاجية ، فقد تكون مصابا بالاكتئاب ، وقد يكون من المفيد لك أن تتحدث إلى طبيبك العمومي حول سبب إحساسك بالطريقة التي تشعر بها.

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الفرق بين الحزن والاكتئاب الحزن:هو جزء من صعود وهبوط أحداث الحياة العادية ، لكنه ليس ثابتًا.

-هو رد فعل شائع على اضطراب أو نكسة ، وعادة ما لا يكون مدعاة للقلق.

عاطفة التي يمكن أن تنطوي على الأفكار السلبية ولكن لا تنطوي عادة الأفكار الانتحارية.

الاكتئاب:هو شعور طويل المدى (أكثر من أسبوعين) من الحزن الشديد وأعراض أخرى، قد تشمل هذه الأعراض الأرق ، والطاقة المنخفضة ، ومشاكل التركيز ، والتشاؤم ، وفقد الأمل ، والأفكار الانتحارية ، وقلة الشهية أو كثرة تناول الطعام.

له أسباب معقدة ، والتي قد تنطوي على مكونات وراثية أو بيولوجية. ربما يكون الشخص قد عانى من صدمة أو إجهاد نفسي.

يمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوزن أو اضطراب النوم.