اضرار الملح على الجسم..احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح سلاح ذو حديين له فوائد ولكن خطورته أكثر فهو "السم الأبيض " يستخدم عادة لإضافة النكهة والطعم للعديد من الأغذية أو لحفظها بالاضافة إلى وجوده كمكون طبيعي في العديد منها، المادة الموجودة في الملح التي تلعب دور أساسي في الجسم هى الصوديوم فنقصها أو زيادتها قد يؤدى إلي الكثير من المشاكل الصحيه،حسبما أكد موقع "webmed ".فوائد الصوديوم الموجود بالملح
الصوديوم هو معدن مهم للجسم ويتداخل عمله مع عمل العديد من المعادن الأخرى كالبوتاسيوم لتنظيم عدة عمليات حيوية مهمة في الجسم
يلعب دور مهم في تنظيم توازن السوائل في الجسم
ضروري لنقل الاشارات العصبية ولتقلص العضلات.
ينظم عمل الجهاز الهضمي.
حفظ حرارة الجسم والوقاية من ضربات الشمس.
ويفقد الانسان كمية من الصوديوم يوميا عن طريق البول والعرق ويتم تعويضها عن طريق تناول السوائل والاغذية المختلفة
يعاني الكثيرين من زيادة في مستويات الصوديوم مما يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحيةارتفاع ضغط الدم
المشكلة الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي يتناول كميات كبيرة من الملح هي مشكلة ارتفاع ضغط الدم.مشاكل في الكلى
الشعيرات الصغيرة والحساسة في الكلى مسؤولة عن تنقية الفضلات في الجسم وتصفية الدم من المعادن الفائضة ومن بينها كميات الصوديوم الزائدة عن حاجة الجسم.وبزيادة كمية الملح والصوديوم يزيد العبء على الكلى مما قد يؤدي مع الوقت لتكون حصوات بداخلها
مشاكل القلب
زيادة تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.مشاكل الجهاز الهضمي
يلعب الصوديوم دورمهم جدا في توازن الأحماض في الجسم وإفرازات الجهاز الهضمي ولقد أثبتت الابحاث إن زيادة تناول الصوديوم قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي ويزيد من حدوث حرقة المعدة.الجفاف
الصوديوم الزائد في الجسم يعمل على سحب المياه من داخل الخلايا وبالتالي جفافها وزيادة الشعور بالعطش في الجسماحتباس الماء في الجسم
احتباس السوائل في الجسم وخاصة في فترة الحمل أو في حالات الإصابة ببعض الأمراض وخاصة أمراض الكلى، علامة على زيادة كمية الملح.
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