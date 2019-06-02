شكرا لقرائتكم خبر عن صداع السفر.. قد يصيبك عند ركوب الطائرة ما أسبابه وإزاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الصداع" من الأشياء المزعجة التى قد تصيبك فى اى وقت ولكن لماذا قد يحدث لك صداع مفاجئ عند ركوب الطائرة والسفر؟ لا تقلق فأنت لست بمفردك من يحدث له ذلك، حيث أن هذا الصداع مشكلة شائعة تسمى "صداع الطائرة" نتعرف عليه فى السطور التالية وأسبابه وما هى طرق الوقاية منه وعلاجه بحسب موقع migraine again

وصداع الطائرة يمكن أن يحدث بسبب التغير في الارتفاع عندما تصعد الطائرة وتهبط، حيث يحدث التهاب في تجويف الجيوب الأنفية (تلك الفراغات المملوءة بالهواء والتي تنبعث من جانبي أنفك وبين حاجبيك) بسبب اختلاف في ضغط الهواء داخل وخارج الجسم.

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وهذا الاختلاف في الضغط قد يتسبب في تمدد الأوعية الدموية في الجسم ، مما قد يؤدي إلى ألم في الرأس. يمكن أيضًا أن تحدث الصداع النصفي أثناء السفر الجوي بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الإجهاد والجفاف والهواء الجاف المعاد تدويره والروائح القوية وتغيرات الطقس.



طرق الوقاية والعلاج: طرق الوقاية والعلاج: １- تناول مسكنات الألمإذا كنت تعلم أنك عرضة لصداع الطائرة، فعليك تناول عامل مضاد للالتهابات غير الستيرويدية أو مسكن للألم قبل ساعة أو ساعتين من الإقلاع لتجاوز أي التهاب أو ألم. １- تناول مسكنات الألمإذا كنت تعلم أنك عرضة لصداع الطائرة، فعليك تناول عامل مضاد للالتهابات غير الستيرويدية أو مسكن للألم قبل ساعة أو ساعتين من الإقلاع لتجاوز أي التهاب أو ألم.





２- ابتعد عن الأطعمة التى تسبب الصداعقبل ١٢ إلى 24 ساعة من رحلتك، ابتعد عن الأطعمة التى تسبب لك الصداع مثل: الجبنة، الشوكولاته، اللحوم المصنعة ، والتي تحتوي جميعها على تيرامين ، وهو مركب كيميائي يمكن أن يشير إلى مسارات الألم لمن لديهم استعداد للصداع والصداع النصفي.

بدلاً من ذلك تناول نظام غذائى نباتى قبل السفر وأثناءه ، وهذا لن يساعدك فقط في تجنب العوامل المحفزة المحتملة ، ولكن أيضًا يمكن أن يوفر لك المزيد من الطاقة حتى لا تشعر بالكسل والخمول.





３- شرب الماءلشرب الكثير من الماء أثناء الرحلات الجوية يساعدك على تجنب الصداع ومنع الجفاف. ４- النوم الجيدالتغيرات فى عادات النوم والتخلف عن الطيران قد تسبب الصداع النصفي أيضًا، لذا يمكنك أن تحصل على منوم حتى يساعد في الحصول على قسط مناسب من الراحة في الليلة التي تسبق الرحلة ، ولكن من المهم جدًا النوم على متن الطائرة لفترة طويلة.