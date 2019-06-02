فيديوجراف.. محمد صلاح يصنع التاريخ في نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، من كتابة التاريخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما افتتح التسجيل أمام توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



صلاح افتتح التسجيل في المباراة بعد مرور 108 ثوان، من ركلة جزاء نفذها بطريقة مميزة للغاية، بعدما تحصل عليها السنغالي ساديو ماني، إثر اصطدام الكرة في يد موسى سيسوكو لاعب وسط "السبيرز".

وحقق صلاح بهذا الهدف العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري الأبطال.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديوجراف التالي، الأرقام التي حققها صلاح بعد هدفه في شباك توتنهام.