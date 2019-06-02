تشيلسي يرصد مبلغا ضخما لخطف نجم برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم نادي تشيلسي الإنجليزي لسباق التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمانه من إبرام صفقات.

ولن يتمكن النادي اللندني من إبرام أي صفقة على مدار فترتي انتقالات، بسبب خرق قواعد الفيفا بشأن تسجيل عدد من اللاعبين الناشئين.

رغم ذلك، أفادت صحيفة "مترو" البريطانية بأن تشيلسي يستهدف التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي، بعدما رصد مبلغا ضخما لضمه، فور رحيل البلجيكي إيدين هازارد.

وأشار المصدر إلى أن تشيلسي رصد 158 مليون يورو للفوز بتوقيع لاعب ليفربول السابق، الذي يعاني منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" العام الماضي.

ومن المتوقع انتقال هازارد إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف في صفقة لن تقل عن 100 مليون يورو، وهو ما يعني إمكانية تحرك "البلوز" نحو كوتينيو.