شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض شلل الاطفال.. فى بداياته يشبه اعراض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شلل الأطفال هو مرض معدى يسببه فيروس شلل الأطفال الذى ينتقل بالاتصال مع شخص مصاب عن طريق البراز أو الفم، ويدخل الفيروس الجسم عن طريق الفم أو الجهاز التنفسي ويتكاثر في الحلق والأمعاء، ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر الدم وقد يدخل الجهاز العصبي المركزي (النخاع الشوكي والدماغ)، مما يسبب ضعف العضلات، والشلل، وفي بعض الحالات يصل حتى الموت، يخرج الفيروس من خلال البراز

فى هذا التقرير نتعرف على اعراض شلل الاطفال، وفقاً لموقع "Clevelandclinic"

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اعراض شلل الاطفال

شلل الأطفال مرض قاتل في 2-10 ٪ من الحالات، لأن العضلات اللازمة للتنفس لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي.

يمكن أن تحدث متلازمة ما بعد شلل الأطفال من 15 إلى 40 سنة بعد الإصابة الأولية، قد يصاب ما يصل إلى 40٪ من المرضى الذين نجوا من شلل الأطفال بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال في المستقبل، وقد يعانون من آلام في العضلات أو ضعف أو حتى شلل بعد سنوات عديدة من مرضهم الأصلي.



شلل الاطفال

اعراض شلل الاطفال

معظم الأشخاص (حوالي 72٪) من المصابون بفيروس شلل الأطفال لن يظهر عليهم أي أعراض واضحة.

25٪ من المصابين سوف يعانون من أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا، بما في ذلك:

-حمى أو سخونية.

-صداع الرأس.

-غثيان.

- إعياء.

-إلتهاب الحلق.

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-ألم في الذراعين والساقين.

- تصلب وتيبس الرقبة.

تستمر هذه الأعراض عادةً من يومين إلى 5 أيام ، ثم تختفي.



اعراض شلل الاطفال ما هى

ومع ذلك، فإن عددا أقل من الناس يصابون بأعراض أكثر حدة بسبب إصابة الحبل الشوكي والدماغ، وتشمل هذه الأعراض:

تنميل: الشعور بدبابيس وإبر في الساقين أو الذراعين.التهاب السحايا: إصابة الأغطية حول الدماغ والحبل الشوكي.الشلل: غياب أو انخفاض القدرة على تحريك عضلات الساقين والذراعين أو عضلات التنفس.

-يعاني حوالي 1 من كل 200 شخص مصاب بفيروس شلل الأطفال من الشلل، مما قد يؤدي إلى تلف دائم أو وفاة.

أسباب شلل الأطفال

شلل الأطفال ناجم عن فيروس شلل الأطفال، يدخل الفيروس الجسم عن طريق الفم، ينتشر عن طريق الاتصال مع البراز للشخص المصاب أو من خلال التعرض للبلغم أو المخاط عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

يمكن أيضًا أن ينتقل شلل الأطفال عن طريق التعامل مع الأشياء الملوثة بالبراز المحتوي على الفيروس ثم وضع يديك في فمك.

كما تم ربط سوء النظافة أو تلوث الغذاء أو المياه بالفيروس بانتشار شلل الأطفال.

يمكن لأي شخص مصاب بالفيروس أن يظل معديًا لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد ظهور الأعراض لأول مرة.

يمكن للشخص المصاب أن يحمل الفيروس ويصيب الآخرين حتى لو لم يكن مريضا.

على الرغم أن الأشخاص من جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بشلل الأطفال، فإن الأطفال في سن الخامسة أو أقل يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.