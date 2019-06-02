شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تبقي نشيط ومركز..خذ القيلولة في نص النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قديما كانت القيلولة من الأشياء الأساسية التي تعود الناس علي أخذها بعد الظهر، لاسترجاع النشاط في الجسم مرة أخري، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الشروط اللازمة لأخذ القيلولة، هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

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بعد يوم طويل في إجراء بعض المشاويرأو العمل يجب علي العقل والجسم الإرتياح، وهذا الأمر يتم من خلال النوم لفترة قصيرة جدا في وسط اليوم، وهذا ما يعرف بالقيلولة، التي تساعد الجسم علي التنشيط مرة أخري واسترجاع جميع الأنشطة.

ونصح التقرير، الأشخاص عند أخذهم للقيلولة عليهم جعلها في وقت محدد يوميا، ويفضل أن يكون في الفترة ما بين الساعة 2 عصرا إلي 3 عصرا، وفي هذا التوقيت يكون الشخص تناول وجبة الغداء، وهذا الأمر يساعد علي النوم بشكل سريع وعميق، ولكن ينصح بالنوم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 30 دقيقة، وذلك للشعور بالنشاط والحيوية.