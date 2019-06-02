فوائد الخوخ على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الخوخ من الفواكه المفضلة عند الكثيرون، كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض والالتهابات، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن فوائد الخوخ هىفوائد الخوخ على صحة الجسم والبشرة
الخوخ
1: يحتوى الخوخ على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على محاربة الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد والعلامات التى تظهر على البشرة.
2:له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى ومساعدته على الهضم، وطرد البكتيريا والفيروسات من الجسم.
3:يحتوى الخوخ على بعض العناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة القلب وضغط الدم وحمايتهم من الجلطات.
خوخ
4:أثبتت الدراسات والأبحاث أن الخوخ يحافظ على صحة المرأة الحامل ويساعد على نمو الجنين بشكل صحى وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحته.
5:يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والأوبئة.
6:تناول الخوخ يساعد على حماية العين من الأمراض والالتهابات التى تتعرض لها.
7: يحتوى الخوخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الامراض والخرف ، وتحد من خطر الاصابة بالزهايمر.
8: يعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من البقع وحب الشباب.
9:يحتوى عل بعض المعادن والخصائص التى تحافظ على صحة الاسنان واللثة وتحميها من التسوس والالتهاب.
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