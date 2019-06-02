شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب مختلفة لتشنجات القدم المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنجات الساقين من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون ويحدث نتيجة انكماش مفاجئ على العضلة ، مما يسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة .

وحسب ما ذكره موقع prevention فأن أبرز أسباب تشنج الساقين هى



تشنجات

1:أثبتت الدراسات والأبحاث أن تغيير فصول السنة يسبب تشنجات العضلات ، حيث أظهرت اختبارات رسم القلب الكهربائى أن الاعصاب التى تمتد من العمود الفقر تؤدى إلى حدوث هذه التشنجات.

2:الجفاف، يسبب التشنج الليلى ، حيث إنه يؤدى لتعزيز اختلال التوازن بالكهرباء فى الدم.

3:التحميل على العضلات وزيادة الجهد يسبب تشنجات شديدة.

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تشنجات القدمين

4: نقص فى بعض الفيتامينات فى الجسم ومنها الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم وهى من الفيتامينات التى تسبب تقوية العضلات وفى حالة وجود أى خلل فيها يسبب ذلك تشنجات العضلات.

5:الوقوف لفترات طويلة يسبب ضغط على الاعصاب وتشنجات العضلات.

6:الاثار الجانبية لبعض الادوية تسبب تشنجات العضلات، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب .

7:يرتبط الحمل أيضا بتشنجات الساق المتكررة ، قد يكون ذلك بسبب زيادة الوزن وتعطل الدورة الدموية ، وقد يكون بسبب ضغط الجنين على الأوعية الدموية والأعصاب.

8: الشيخوخة، تزيد من خطر الاصابة بتشنجات العضلات والساقين.