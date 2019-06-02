8 أسباب مختلفة لتشنجات القدم المفاجئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنجات الساقين من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون ويحدث نتيجة انكماش مفاجئ على العضلة ، مما يسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة .
وحسب ما ذكره موقع prevention فأن أبرز أسباب تشنج الساقين هى
تشنجات
1:أثبتت الدراسات والأبحاث أن تغيير فصول السنة يسبب تشنجات العضلات ، حيث أظهرت اختبارات رسم القلب الكهربائى أن الاعصاب التى تمتد من العمود الفقر تؤدى إلى حدوث هذه التشنجات.
2:الجفاف، يسبب التشنج الليلى ، حيث إنه يؤدى لتعزيز اختلال التوازن بالكهرباء فى الدم.
3:التحميل على العضلات وزيادة الجهد يسبب تشنجات شديدة.
تشنجات القدمين
4: نقص فى بعض الفيتامينات فى الجسم ومنها الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم وهى من الفيتامينات التى تسبب تقوية العضلات وفى حالة وجود أى خلل فيها يسبب ذلك تشنجات العضلات.
5:الوقوف لفترات طويلة يسبب ضغط على الاعصاب وتشنجات العضلات.
6:الاثار الجانبية لبعض الادوية تسبب تشنجات العضلات، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب .
7:يرتبط الحمل أيضا بتشنجات الساق المتكررة ، قد يكون ذلك بسبب زيادة الوزن وتعطل الدورة الدموية ، وقد يكون بسبب ضغط الجنين على الأوعية الدموية والأعصاب.
8: الشيخوخة، تزيد من خطر الاصابة بتشنجات العضلات والساقين.
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