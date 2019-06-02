شكرا لقرائتكم خبر عن لقياس الوزن شروط.. اعرفها واعملها .. الوقت المثالي في الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قياس الوزن من الأمور التي يسعي الكثيرون للقيام بها، وخاصة النساء، فهي عادة تساعد في التعرف إذا كان هذا الشخص تعرض لزيادة في الوزن أم لا، والعكس صحيح ،وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الأوقات لقياس الوزن، وذلك وفقا لموقع "healthline".



هناك العديد من الشروط الصحية للقيام بقياس نسبة الوزن، ومنها: هناك العديد من الشروط الصحية للقيام بقياس نسبة الوزن، ومنها:

-قياس نسبة الوزن يكون مرة في الأسبوع وليس أكثر من ذلك، فهذا الأمر يحقق لك الراحة والمصدقية في التعرف علي الوزن الحقيقي.

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-لا تقم بقياس نسبة الوزن بعد تناولك للطعام بشكل مباشر عليك الانتظار وقت كافي حتي تكون هضمت الطعام.

-للنساء تجنبي قياس نسبة الوزن قبل نزول الدورة الشهرية بيومان، لأنها تتسبب في زيادة الوزن فلا تنخدعي من هذا الأمر.

-أفضل موعد لقياس نسبة الوزن هو فورالاستيقاظ من النوم، لأنك تكون مستيقظ نشيط ولديك الحيوية الكافية، وأيضا غير متناول الطعام الذي يتسبب في زيادة وزنك علي الميزان.