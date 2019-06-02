شكرا لقرائتكم خبر عن لو مفاصلك سايبة.. فأنت مصاب بمتلازمة فرط مرونة المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة فرط مرونة المفاصل من الأمراض التى تصيب الأربطة والمفاصل، وقد تعنى أن مفاصلك أكثر مرونة من الآخرين (قد تظن أن مفاصلك سائبة)، وتتسبب هذه المتلازمة فى الألم، بحسب ما ذكر موقع هيئة الصحة البريطانية NHS



كيف تعرف أنك مصاب بمتلازمة فرط مرونة المفاصل؟ غالبًا ما تصاب بألم أو تصلب في مفاصلك أو عضلاتك

كثرة التعرض للالتواء والكسور.

خلع المفاصل.

عدم القدرة على التوازن وكثرة السقوط.

ضعف ورقة الجلد.

لديك مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك.

واذا لاحظت هذه الأعراض يجب الذهاب للطبيب الذى يقوم عادة باختبار مرونة المفاصل، وقد يطلب الأشعة السينية للمساعدة في استبعاد أي حالات أخرى مثل التهاب المفاصل.

لا يوجد علاج لمتلازمة فرط مرونة المفاصل والعلاج الرئيسي هو تحسين قوة العضلات واللياقة البدنية بحيث يتم حماية المفاصل.