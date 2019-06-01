ضربة الحر.. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

مع دخول فصل الصيف الحار، يتعرض البعض للإجهاد الحراري أو لـ"ضربة حر" التي قد تتطور في غضون دقائق بحيث تشكل خطرا على الحياة.

ونقلت صحيفة "صن" عن خبراء وزارة الصحة البريطانية سبل اكتشاف العلامات في وقت مبكر والفرق بين شخص يشعر بالحرارة قليلا وآخر يعاني من حالة "ضربة الحر" الخطيرة سواء لدى البشر أو الحيوانات الأليفة.





وضربة الحر هي حالة خطيرة يمكن أن تهدد الحياة وتحدث عادة في الطقس الحار، ويمكن أن يحدث ذلك أيضا عندما يمارس الشخص تمرينا بدنيا شاقا.

وعندما يصاب شخص ما بضربة حر، فإن جسمه لا يعد قادرا على تبريد نفسه وتصبح درجة حرارته مرتفعة بشكل خطير، ويمكن لضربة الحر أن تضع ضغطا على الدماغ والقلب والرئتين والكبد والكلى، وهي حالة مختلفة قليلا عن ضربة الشمس التي يسببها التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويعد الإجهاد الحراري حالة أقل خطورة ولكنه أكثر شيوعا، ويمكن أن يتطور إلى ضربة حر إذا تركت دون علاج.





أعراض ضربة الحر

١- صداع الرأس

٢- الدوخة والارتباك

٣- فقدان الشهية والشعور بالغثيان

٤- التعرق المفرط

٥- الشحوب

٦- تشنجات في الذراعين والساقين والمعدة

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٧- التنفس السريع أو النبض السريع

٨- ارتفاع درجة حرارة الجسم

٩- العطش الشديد

علاج ضربة الحر

إذا ظهرت على شخص تعرفه علامات إجهاد حراري، فيجب نقله إلى مكان بارد، ثم إزالة أي طبقات غير ضرورية من الملابس مع رفع أقدامه، ويجب أن يشرب الكثير من الماء ويبرد بشرته بإسفنجة بالماء البارد، مع وجود تهويه وإضافة أكياس ثلج إلى الإبط أو الرقبة، والتحقق من أن التنفس والنبض يسيران بشكل طبيعي، ولا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة.

متى يجب الاتصال بالإسعاف؟

يجب الاتصال بالإسعاف إذا كان الشخص المصاب:

١- ليس أفضل بعد ٣٠ دقيقة من وضعه في مكان بارد

٢- يشعر بالحرارة والجفاف

٣- لديه درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية أو أعلى

٤- لديه ضيق سريع في التنفس

٥- مضطربا

٦- فاقدا للوعي





ويتوقف التعافي من ضربة الحر على شدة الحالة والصحة العامة للمريض، وعادة ما يستغرق وقت الشفاء من يوم إلى يومين في المستشفى، لكن الشفاء التام قد يستغرق ما بين شهرين وسنة.

يذكر أن الحيوانات الأليفة تتعرض هي الأخرى لضربة الحر، وخاصة الكلاب، وتشمل أعراضها اللهث الثقيل، والإفراط في الترويل، والنعاس، والانهيار، ويمكن لضربة الحر أن تقتل الحيوانات، فإذا كنت تعتقد أن حيوانك الأليف قد تأثر، فانقله إلى منطقة ظليلة باردة، وقم بوضعه في ماء بارد (وليس مثلجا) واستدع الطبيب البيطري على الفور.

كيفية تجنب الإصابة

يساعد شرب الكثير من الماء على تجنب الإصابة بضربة الحر خاصة عند الجلوس في الخارج أو ممارسة الرياضة، وكذلك الاستحمام بالماء البارد وارتداء ملابس فاتحة اللون فضفاضة، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة الـ١١ صباحا والـ٣ عصرا، وتجنب ممارسة التمارين الشديدة أثناء الطقس الحار.