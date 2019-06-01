شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتسبب كثرة السكر بطعامك فى تسوس أسنانك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر وتسوس الأسنان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث أن كثرة تناول السكريات تؤدى إلى تسوس الأسنان وتؤثر على صحتها، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل فى السطور التالية، بحسب موقعhealth.

بلاك الأسنان عبارة عن طبقة رقيقة تتكون من جزيئات الطعام والبكتيريا و تعتمد البكتيريا الموجودة في البلاك على السكريات لإنتاج الأحماض التي تحطم المينا وتبدأ في تسوس الأسنان.

تساهم جميع الكربوهيدرات في هذه العملية، ليس فقط السكر، ولكن من المحتمل أن تسهم كميات كبيرة من السكر في الحلويات والمشروبات الغازية في تسوس الأسنان .

الفواكه المجففة تسمح أيضًا للبكتيريا الموجودة في البلاك بإنتاج الأحماض.

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السكريات اللزجة التي تتشبث بالأسنان أسوأ من السكريات التي يمكن بلعها بسهولة ، مثل الفاكهة الطازجة.

تشمل طرق الحد من خطر تسوس الأسنان ما يلي:

１- تقليل الأطعمة اللزجة والسكرية .

２- شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر.

３- اترك ساعتين على الأقل بين الوجبات.

４- استخدم الفرشاة والخيط بانتظام وبعد الوجبات.

５- شرب الماء المضاف إليه الفلورايد أو استخدام علاجات الفلورايد.

６- زيارة طبيب الأسنان بانتظام.