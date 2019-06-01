شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أصحاب الكلاب أكثر نشاطا من غيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، نشرها موقع صحيفة يلى ميل، أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن مالكى الكلاب يقضون حوالى 300 دقيقة في المشي مع كلابهم في الأسبوع، أى حوالى 200 دقيقة أكثر من أولئك الذين ليس لديهم كلاب.

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وشاركت مئات الأسر في مجتمع ليفربول فى الدراسة، ووجد الباحثون أن أصحاب الكلاب أبلغوا عن عدم ممارستهم للمشى دون استخدام كلابهم، مما يشير إلى أن المشي مع الكلاب لم يصبح المصدر الوحيد للتمرين.

وقارن الباحثون أيضًا بعض النتائج التي توصلوا إليها مع عادات مالك الكلاب التي سبق بحثها في الولايات المتحدة وأستراليا، وعلى سبيل المثال أفاد 43٪ من مالكي الكلاب في الولايات المتحدة بعدم المشي مع كلابهم بسبب العيش فى الخارج.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان الأشخاص النشطاء أكثر عرضة لامتلاك الكلاب أم إذا كانت الكلاب تزيد فعلًا من التمرينات لدى أصحابها، ولكن كان من المحتمل أن يواجه أصحاب الكلاب أربعة أضعاف النشاط البدني الموصى به وهو ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمرين المعتدل كل أسبوع.