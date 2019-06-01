شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المثالى لممارسة الرياضة؟..أعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة تعد من النشاطات التي يجب علي كل الأشخاص القيام بها للحفاظ علي الصحة العامة لجسمك، كما أنها تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للأمراض لأنها تعمل علي تقوية وتنشيط خلايا الجسم، ولذا خلال هذا التقرير ستتعرف على أفضل الأوقات التى يجب عليك القيام بممارسة الرياضة خلالها، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

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يجب القيام بممارسة الرياضة يوميا، لأنها تساعد على تنشيط خلايا الجسم أجمعة، وأيضا تعمل على تنشيط خلايا المخ بشكل خاص، وتعمل علي شد الجسم بشكل جيد كى يصبح متناسقا بشكل جيد، كما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تعمل على تقوية الجهاز المناعى وهذا الأمر يساعد بشكل كبير فى الوقاية من الأمراض المختلفة.

وأشار التقرير، إلي أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو في الصباح الباكر، ولكن بشكل عام ممارسة الرياضة تصلح في أي وقت، ولكن احذر ممارستها قبل النوم بشكل مباشر، لأنها تتسبب في إصابتك وتعرضك بالإضطراب وعدم القدرة علي النوم، ويمكنك ممارستها قبل النوم بساعات طويلة.