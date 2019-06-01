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شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من المضادات الحيوية الموصوفة من قبل أطباء الأسنان غير ضرورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصف أطباء الأسنان 10% من جميع المضادات الحيوية في الولايات المتحدة - وهي واحدة من أعلى معدلات أي تخصص طبي، وبمعنى آخر يصفون 26.6 مليون من أصل 266 مليون كورس من المضادات الحيوية يتم توزيعها كل عام.
ولكن وفقاً للدراسة الجديدة فإن 80% من هذه (حوالي 21.3 مليون وصفة طبية) ليست ضرورية، معظمها في غرب الولايات المتحدة.
وأوضح الباحثون من شيكاغو استخدام المضادات الحيوية الوقائية في هؤلاء المرضى يعرضهم لمخاطر زيادة المقاومة الجرثومية والالتهابات، كما أن المخاطر تفوق الفوائد التي تعود على معظم المرضى.
وكلما زاد عدد المضادات الحيوية التي نتناولها أصبحنا أسرع في مقاومة الأدوية وبالتالى أى مرض يمكن أن يقتلنا بسهولة فيما بعد.
وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة للحد من استخدام المضادات الحيوية، لم يتغير الكثير في العقود القليلة الماضية، ولكن دراسات قليلة بحثت عن السبب.
والأبحاث أشارت إلى أن قواعد طب الأسنان الأمريكية الجديدة التي نُشرت في عام 2007، وتم تشديدها مرة أخرى في عام 2013، قالت فقط أن الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر كبير يجب أن يحصلوا على مضادات حيوية قبل تنظيف الأسنان.
وأضاف الباحثون أن مقدمي خدمات طب الأسنان يجب أن ينظروا إلى هذه الدراسة، وهى أول من ينظر إلى وصف المضادات الحيوية الوقائية، وتحذر من تعاطيها بإفراط.
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