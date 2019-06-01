ظهور حالة شاذة لـ"جنون البقر" في البرازيل

ذكر بيان لوزارة الزراعة البرازيلية أن الحكومة رصدت "حالةً شاذةً" من مرض "جنون البقر" في ولاية ماتو جروسو.

وقالت الوزارة إن حالة الإصابة بـ"جنون البقر"، أو اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، اكتُشِفت لدى بقرة عمرها 17 عاماً، مضيفةً أنها أخذت العيّنات اللازمة لإجراء الفحوص، وأحرقت بقية الأجزاء.

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وتابعت في بيانها: "لم يدخل أي جزء من الحيوان السلسلة الغذائية، ولا يوجد خطر يهدّد السكان".

واعتُبِرت الحالة "شاذة" لأن البقرة حملت البروتين الذي يسبّب المرض تلقائياً ولم يصل إليها عن طريق الغذاء.

وتحدث حالات الإصابة التقليدية بـ"جنون البقر" عند إطعام الماشية نسيجاً من مخ أو نخاع حيوانات مجترة أخرى، وهو أمر محظور حالياً في كل الدول المنتجة للحوم تقريباً بما في ذلك البرازيل.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إنها أبلغت جميع المستوردين بالحالة، الجمعة، وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان.