طفلة سويدية تقود مسيرة حاشدة في شوارع فيينا لحماية البيئة

خرجت مسيرة حاشدة بقيادة الطفلة جريتا ثونبرج، الناشطة السويدية فى قضايا المناخ فى شوارع فيينا، اليوم الجمعة، تدعو إلى مزيد من الجهود الدولية لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، مطالبة في خطاب حماسي، باتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة التغير المناخي، قائلة إن العالم يقف عند مفترق طرق.

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وقالت مصادر بيئية من المجتمع المدني، اليوم الجمعة، إن مظاهرات النمسا تأتى فى إطار مظاهرات دولية مشابهة تشمل أكثر من 1700 مدينة للمطالبة بمزيد من الحماية للمناخ وتختتم المظاهرات فى فيينا بتجمع ضخم فى ميدان "هيلدين" وهو أبرز ميادين العاصمة النمساوية، موضحة أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من العلماء حول عواقب الاحترار العالمي، فقد وصلت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الضارة بالمناخ فى جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية جديدة فى العامين الماضيين.

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