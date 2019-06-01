شكرا لقرائتكم خبر عن الكولاجين مش بس لمحاربة الشيخوخه.. يعالج آلام المفاصل والجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكولاجين هي الكلمة الرنانه الجديدة على شفاه الجميع ويمكن العثور عليها الآن في كل شيء تقريبًا من الكريمات ومستحضرات التجميل إلى المساحيق والحبوب والحقيقة هي قد تكون هذه حالة واحدة حيث يكون الضجيج مبررًا بالفعل.

الكولاجين عباره عن البروتين الأكثر وفرة في الجسم يوجد في العضلات والجلد والدم والعظام والغضاريف والأربطة،حسبما ذكر موقع " “healthline

فوائد الكولاجين للجسم

يعزز مرونة الجلد

يحمل العظام والعضلات

يحمي الاعضاء

يوفر هيكل للمفاصل والأوتار

والخبر السار هو أن جسمك ينتج الكولاجين بشكل منتظم ولكن يتباطيء مع تقدم العمر.

عادات تؤدي إلى توقف إنتاج الكولاجين

التدخين

التعرض للشمس

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واتباع نظام غذائي غير صحي

بعض الظروف الصحية قد تستنزف تخزين الكولاجين

أفضل خمس فوائد للكولاجين

يخفف من آلام المفاصل

عندما تضعف الغضاريف وتتدهور مع تقدم العمر فقد تبدأ في الشعور بتصلب المفاصل من الممكن أن تساعد زيادة تناول الكولاجين في تخفيف آلام المفاصل وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.

يواجه شيخوخة الجلد

واحدة من أكثر فوائد الكولاجين المعروفة هي قدرته على تعزيز بشرة متوهجة نابضة بالحياة يوفر هذا البروتين الأساسي مرونة للبشرة مما يساعده على الظهور بمظهر أكثر شبابية وصحية.

يساعد على بناء العضلات وحرق الدهون

يعد الكولاجين مكونًا رئيسيًا في الأنسجة العضلية له تأثير كبير عندما يتعلق الأمر ببناء كتلة العضلات ،ويحتوي الكولاجين أيضًا على كمية مركَّزة من الجلايسين وهو حمض أميني مشارك في تخليق الكرياتين.

يقلل من السيلوليت

إلى جانب الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة يساعد الكولاجين أيضًا على تحسين مظهر السيلوليت

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يوجد الكولاجين في النسيج الضام للقناة الهضمية ويمكن أن يساعد في دعم وتقوية البطانة الواقية للجهاز الهضمي.