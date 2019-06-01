شكرا لقرائتكم خبر عن حتى السكر كداب.. تعرف على مرض السكرى الكاذب وما علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن مرض السكري الكاذب وهو مرض يشبه مرض السكرى فى أعراضه ولكنه يختلف عنه تماما، فى هذا التقرير نتعرف على مرض السكر الكاذب بحسب موقع health. ما هو السكرى الكاذب؟هو مرض يشعرك بالعطش الشديد وكثرة التبول تماما مثل مرض السكرى ولكن السكر الكاذب ينتج عن عدم كفاية انتاج الجسم لهرمون "فاسوبريسين"، وهو هرمون ينتج عن الدماغ يرشد الكلى للاحتفاظ بالمياه. ما هو السكرى الكاذب؟هو مرض يشعرك بالعطش الشديد وكثرة التبول تماما مثل مرض السكرى ولكن السكر الكاذب ينتج عن عدم كفاية انتاج الجسم لهرمون "فاسوبريسين"، وهو هرمون ينتج عن الدماغ يرشد الكلى للاحتفاظ بالمياه.

وعندما يقل انتاج هذا الهرمون يفقد الجسم الكثير من الماء في البول ، مما يدفع الشخص المصاب إلى شرب كميات كبيرة من السوائل في محاولة للحفاظ على مستويات السوائل.

في الحالات الشديدة ، قد يفقد المريض ما يصل إلى 30 لترا من البول يوميا.

واذا لم يتم علاجه..يمكن أن يسبب مرض السكري الكاذب الجفاف، وفي نهاية المطاف، غيبوبة بسبب تركيز الأملاح في الدم ، وخاصة الصوديوم.

ومرض السكري الكاذب ليس له علاقة بمرض السكري (وهي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم) ، بصرف النظر عن أعراض العطش وتمرير كميات كبيرة من البول. اعراض السكرى الكاذب Advertisements

أعراض مرض السكري الكاذب تشمل ما يلي

-العطش الشديد الذي لا يمكن إخماده.

-الكميات الزائدة من البول.

-البول عديم اللون بدلا من أصفر شاحب.

-الاستيقاظ بشكل متكرر طوال الليل للتبول.

- جفاف الجلد.

-الإمساك.

-ضعف العضلات.

-التبول اللاإرادي.

يتكون هرمون فاسوبريسين من خلال منطقة في الدماغ تسمى ما تحت المهاد، يتحكم فاسوبريسين في كمية الماء التي تفرزها الكليتان. يمكن أن يكون سبب مرض الكاذب السكري عيبان في هذه العملية: ما تحت المهاد لا ينتج ما يكفي من الفاسوبريسين أو الكلى لا تستجيب للهرمون، وفي كلتا الحالتين ، فإن النتيجة هي فقدان الكثير من الماء في البول ، مما يؤدي إلى أعراض مميزة للعطش المفرط.