شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رمضان.. بلاش قهوة على الريق واعرف اضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد القهوة من اهم المشروبات التي لها العديد من العشاق، ففنجان واحد منها في الصباح يساهم في ارتفاع نسبة التركيز، والتقليل من التعرض أو الاصابة بالصداع، فإذا كنت تتناولها بعد وجبة الافطار فهذا شيء جيد لك، ولكن إذا كنت تتناولها فور الاستيقاظ وعلي الريق فعليك التعرف علي اضرارها من خلال هذا التقرير حسبما نشر موقع "healthline".

القهوة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي اوصت الكثير من الدراسات الطبية بتناولها باستمرار للحصول علي فوائدها، ولكن هناك نسبة كبيرة من الاشخاص يقومون بتناولها دائما علي الريق، وهذا الأمر غير صحي بالمرة، وعن الأضرار سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ومنها:

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-تتسبب القهوة في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا فتناولها علي الاريق لمرضى الضغط وينصح بعدم تناولها علي الريق لهم تجنبا للتعرض لارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجيء.

-تتسبب القهوة علي الريق بمشاكل كثيرة في المعدة، فقد تكون في بعض الأحيان من أسباب التعرض للإصابة بقرحة في المعدة، ولذا يجب تناول وجبة الافطار أولا ثم تناول القهوة تجنبا لحدوث مشاكل في المعدة.

- تعد من أسباب التعرض للأرق.

-قد تعرضك في بعض الاحيان للإصابة بالاسهال.