ابتكار لقاح جديد يُقلّل فرص الإصابة بالملاريا بنسبة 40%

بعد أكثرَ من 30 عامًا من في كيفية مُكافحة مرض الملاريا، طورَ العلماء لقاحًا جديدًا لِمكافحة هذا المرض الذي يتنشرُ بصورةٍ كبيرة في أفريقيا.
"اللقاح" طُور بواسطة شركة بريطانية مُتخصصة وبتمويلٍ منْ التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومُنظمة اليونيسيف، ويعملُ اللقاح على خفض الإصابة باِلملاريا بنسبة 40%.
وقالت مُنظمة الصحة العالمية ، أنَّ 219 مليون شخص حول العالم أصيبوا بمرض الملاريا عام 2017 منهم 90% في أفريقيا.
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علماء يكتشفون علاجًا فعالاً للقضاء على الملاريا لمدة شهر
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