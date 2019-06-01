شكرا لقرائتكم خبر عن "خيول تشارلى" مرض تشنج العضلات..تعرف على اسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيول تشارلي هو اسم آخر للتشنج العضلي والتى قد تصيب أى عضلة لكنها أكثر شيوعًا في الساقين هذه التشنجات تتميز بانقباضات العضلات غير المريحة ، إذا لم تسترخي العضلات المقيدة لعدة ثوانٍ أو أكثر فقد يكون الألم شديدًا،حسبما أكد موقع " healthline".

يمكن علاج خيول تشارلى بشكل عام في المنزل خاصة إذا كانت غير متكررة ومع ذلك غالبا ما ترتبط تشنجات العضلات المتكررة بالظروف الصحية الأساسية التي تحتاج إلى علاج طبي.

ما الذي يسبب خيول تشارلي

هناك عدد من العوامل التي قد تسبب تشنج العضلات أو تشنجها الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:

عدم كفاية تدفق الدم إلى العضلات

إصابات العضلات

ممارسة في الحرارة الزائدة أو البرد

الاستخدام المفرط لعضلة معينة أثناء التمرين

الإجهاد في معظم الأحيان في عضلات الرقبة

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لا تمتد قبل التمرين

ضغط العصب في العمود الفقري

أخذ مدرات البول والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم

وجود القليل من الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم في الدم

الجفاف

التشنجات العضلية التي تسبب خيول تشارلي أثناء النوم شائعة ومع ذلك فإن سبب حدوث هذه الرسائل غير المرغوب فيها أثناء الليل غير مفهوم تمامًا من المعتقد أن الاستلقاء في السرير في وضع حرج لفترة طويلة يلعب دورًا.