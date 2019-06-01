"الصحة العالمية" تُصنف "الاحتراق المهني" مرضًا مزمنًا

أدرجت منظمة الصحة العالمية الاحتراق النفسي المهني ضمن قائمة التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض "ICD"، بعد عام من توصيات خبراء الصحة العالميين.

وسيتم الاعتراف بهذه المتلازمة عالميًا في عام 2022، ما يمنح مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين فرصة لمعرفة أعراض "الاحتراق" وعلاجه وتأمين تغطيته الصحية.

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وتعرّف منظمة الصحة العالمية الاحتراق النفسي المهني على أنه إجهاد مزمن في مكان العمل لم تتم إدارته بنجاح، إلى جانب ثلاثة أعراض محددة:ـ

1- مشاعر استنزاف الطاقة أو الإرهاق.

2- الضغط الذهني وزيادة المشاعر السلبية أو السخرية المتعلقة بعمل الفرد.

3- انخفاض الكفاءة المهنية.

وأوضحت قائمة التصنيف الدولي للأمراض أن الاحتراق يشير إلى ظواهر في السياق المهني، ويجب عدم تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة.

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وقال العلماء "إنه حالة متميزة عن أنواع أخرى من اضطرابات التكيف، والاضطرابات المرتبطة تحديدًا بالإجهاد والقلق أوالاضطرابات المرتبطة بالخوف، واضطرابات المزاج، التي تملك جميعها تصنيفاتها الخاصة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإقرار رسميا بالاحتراق النفسي المهني ضمن التصنيف الدولي للأمراض".

ويتضمن التصنيف الجديد إضافة أمراض أخرى إلى القائمة أهمّها:

- السلوك الجنسي القهري باعتباره اضطرابًا عقليًا ولكن ليس إدمانًا، كما اقترح البعض.

- ألعاب الفيديو كحالة إدمان

وتم تغيير "التحولات الجنسية" باعتبارها "اضطرابًا عقليًا" لتصبح الآن حالة متعلقة بالصحة الجنسية.

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