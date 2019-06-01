صحة ورشاقة

بطلة مُلاكمة سعودية تكشف سبب عدم نشرها مبارياتها

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الرياض - لايف ستايل

كشفت أول بطلة ملاكمة في دُنا محمد الغامدي، عن سبب عدم نشرها مبارياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الملاكمة السعودية عن سبب ذلك "حتى لا يتعرف خصومي بما لدي من تكنيك ولعب معين، وكذلك خوفًا على مشاعر الأطفال من رؤية صور ومشاهد الدم".

وأضافت الغامدي التي تمتلك 9 ميداليات وحزام احتراف في الملاكمة عن ضعف مقاومتها أمام الحلويات، قائلة "يمكنني الاكتفاء بالحلوى والقهوة عن الأكل، لكنها في المقابل أكدت أهمية ودور في خسارة الوزن".

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وتابعت الغامدي قولها  خلال حديثها لبرنامج "زوايا رمضان" مع الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير على قناة الرسالة "جسمك لن يعاند مع الرياضة والدايت، إجباري سوف تنزل من وزنك".

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وأشارت الغامدي إلى أنَّ ما يهمها من خلال انخراطها في هذه اللعبة هو رفع راية بلدها المملكة العربية السعودية، وإثبات وجود المرأة السعودية في الرياضة النسائية.

وأوضحت الغامدي "لا تهمني التجارة أو الربح والخسارة في هذه اللعبة، هذا لا يعنيني ولا يهمني رأي الآخرين في ظل رضى والدي عن، أنا الحمدالله مشرّفة بلدي فلماذا أهتم بكلام الناس".

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