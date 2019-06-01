شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بـ 8 أكلات لصحة عيونك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزر بيقوى النظر ، وهى مقولة شهيرة نسمعها دائما حيث يحتوى الجزر على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية النظر والرؤية والحفاظ على صحة العيون، ولكن ذكر medicalnewstoday موقع بعض الأطعمة الاخرى التى تحافظ على صحة العيون ومنها

1: الاسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والتونة ، تحتوى هذه الاسماك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة العيون.

2:المكسرات ، تحتوى على الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحافظ على صحة العين والرؤية وتحميها من الالتهابات والأمراض، ومنها "عين الجمل ، الفول السودانى ، الكاجو"



مكسرات

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3:الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير، تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة العيون والرؤية.

4:البطاطا، تحتوى على مادة البيتا كاروتين وهى مصدر هام من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والتى تساعد على تعزيز صحة العين.



خضروات

5:البيض، يحتوى على فيتامين سى وهـ والزنك وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة العيون والرؤية.