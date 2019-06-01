شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك صديد على اللوز.. الغرغرة بالماء الدافىء وتجنب الملوثات طرق للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صديد اللوز من أكثر الأمراض المزعجة التى قد تصيب الأطفال والكبار وهى عبارة عن خطوط بيضاء تسبب صعوبة في البلع وارتفاع درجة الحرارة وآلام بالجسم وجميعها أعراض تؤكد وجود عدوى معينة باللوزتين ،حسبما كشف موقع "webmed". أعراض الاصابة بصديد اللوز أعراض الاصابة بصديد اللوز قد يظهر اللون الأبيض فقط على اللوزتين أو حولها أو فى جميع أنحاء الفم وتؤدى إلى الشعور بالحكة وقد تجد صعوبة في الابتلاع. الأعراض المصاحبة للإصابة بصديد اللوزتين

الأعراض المصاحبة للإصابة بصديد اللوزتين العطس التهاب في الحلق السعال حمى البلع المؤلم انسداد الأنف Advertisements صداع الام الجسم تورم الغدد الليمفاوية رائحة الفم الكريهة علاج صديد اللوز العلاج عن طريق الأدوية تختلف أنواع الأدوية المستخدمة حسب الأسباب التي تؤدى إلى صديد اللوز. علاجات منزلية

علاجات منزلية الغرغرة بالماء الدافئ لمدة 10 إلى 15 ثانية. شرب السوائل الدافئة دون الكافيين مثل مرق الدجاج أو الشاي العشبية الساخنة مع العسل. تجنب الملوثات مثل دخان السجائر وعوادم السيارات. استخدم المرطب للمساعدة في تخفيف الحلق الجاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو عندك صديد على اللوز.. الغرغرة بالماء الدافىء وتجنب الملوثات طرق للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.