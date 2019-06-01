صحة ورشاقة

لو عندك صديد على اللوز.. الغرغرة بالماء الدافىء وتجنب الملوثات طرق للعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صديد اللوز من أكثر الأمراض المزعجة التى قد تصيب الأطفال والكبار وهى عبارة عن خطوط بيضاء تسبب صعوبة في البلع وارتفاع درجة الحرارة وآلام بالجسم وجميعها أعراض تؤكد وجود عدوى معينة باللوزتين ،حسبما كشف موقع "webmed".

أعراض الاصابة بصديد اللوز

 

sore_throat_tonsillitis

 

قد يظهر اللون الأبيض فقط على اللوزتين أو حولها أو فى جميع أنحاء الفم وتؤدى إلى الشعور بالحكة وقد تجد صعوبة في الابتلاع.

الأعراض المصاحبة للإصابة بصديد اللوزتين
 

العطس

التهاب في الحلق

السعال

حمى

البلع المؤلم

علاج_صديد_اللوز

انسداد الأنف

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صداع

الام الجسم

تورم الغدد الليمفاوية

رائحة الفم الكريهة

علاج صديد اللوز

العلاج عن طريق الأدوية

تختلف أنواع الأدوية المستخدمة حسب الأسباب التي تؤدى إلى صديد اللوز.

علاجات منزلية
 

الغرغرة بالماء الدافئ  لمدة 10 إلى 15 ثانية.

شرب السوائل الدافئة دون الكافيين مثل مرق الدجاج أو الشاي العشبية الساخنة مع العسل.

تجنب الملوثات مثل دخان السجائر وعوادم السيارات.

استخدم المرطب للمساعدة في تخفيف الحلق الجاف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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