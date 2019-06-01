شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشعر بالنعاس والتعب أثناء العمل..اعرف السبب وراء ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرف الشعور بالتعب بشكل غير طبيعي أثناء النهار باسم النعاس وقد يؤدى إلى أعراض إضافيه، مثل النسيان أو النوم في أوقات غير مناسبة ،وإنماط الحياة الخاطئة هى السبب الرئيسي وراء هذا الشعور الذى قد يسيطر على الشخص خلال ساعات العمل ،حسبما ذكر موقع " “healthline.

اسباب الإصابة بالنعاس

تؤدي بعض خيارات نمط الحياة إلى زيادة النعاس مثل العمل لساعات طويلة أو التحول إلى نوبة ليلية في معظم الحالات، سوف يهدأ النعاس عندما يتكيف جسمك مع جدولك الجديد.

يمكن أن يكون النعاس أيضًا نتيجة لحالتك العقلية أوالعاطفية أو النفسية.

يمكن أن يزيد الاكتئاب بشكل كبير من النعاس كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوترأو القلق

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الملل هو سبب معروف آخر للنعاس إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات العقلية فمن المحتمل أيضًا أن تشعر بالتعب واللامبالاة.

بعض الحالات الطبية يمكن أن تسبب النعاس واحدة من أكثر هذه شيوعا هو مرض السكري تشمل الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى النعاس تلك التي تسبب ألمًا مزمنًا أو تؤثر على التمثيل الغذائي أو الحالة العقلية مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص صوديوم الدم

يعتبرعدد كريات الدم البيضاء المعدية (متلازمة أحادية) ومتلازمة التعب المزمن (CFS) من الأسباب المعروفة الأخرى للنعاس.

العديد من الأدوية وخاصة مضادات الهيستامين والمهدئات وحبوب النوم تدرج النعاس كآثار جانبية محتملة وتحمل هذه الأدوية ملصقًا يحذر من القيادة أوتشغيل الآلات الثقيلة أثناء تناول هذه الأدوية.

النعاس المفرط دون سبب معروف يمكن أن يكون علامة على اضطراب النوم.

في توقف التنفس أثناء النوم يؤدي انسداد مجرى الهواء العلوي إلى الشخير وتوقف التنفس أثناء الليل. هذا يجعلك تستيقظ بشكل متكرربصوت خنق تشمل اضطرابات النوم الأخرى التنميل ومتلازمة تململ الساق (RLS) واضطراب تأخرمرحلة النوم (DSPS.