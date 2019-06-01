شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأربعين..أمراض قد تصيب عينيك منها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند بلوغ سن الاربعين تزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض، ولذا تنصح جميع الدراسات الطبية القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المشهورة خلال هذه السن كالقلب والسكر والكولسترول، وبعض مشاكل العين، وخلال هذا التقرير نتعرف علي بعض الأمراض التي تصيب العين بعد بلوغ سن الاربعين، وذلك وفقا لموقع "healthline".

من الأمراض المشهورة التي تصيب العين، والتي تؤثر بشكل سلبي علي صحتك، وتسبب تشويه في الرؤية، وعدم القدرة علي تميز الألوان وفي حالة إهمالها وعدم علاجها تسبب بالعمي. - الاصابة بطول النظرالشيخوخي..وهذا المرض يطلق عليه في العامية "طول النظر"، وتكون أعراضه عدم القدرة علي رؤية الاشياء القريبة والقدرة علي رؤية الاشياء البعيدة، ويعتمد العلاج علي اجراء عمليات تصحيح الابصار أو ارتداء نظارة او عدسات طبية. -جفاف العين..من الأمراض التي تصيب الكثيرون وأكثرها صعوبة في الرؤية وحرقان شديد في العين، ويعتمد العلاج علي بعض القطرات التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الجفاف، والنساء هن الاكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. -الماء البيضاء..من الأمراض المشهورة التي تصيب العين، والتي تؤثر بشكل سلبي علي صحتك، وتسبب تشويه في الرؤية، وعدم القدرة علي تميز الألوان وفي حالة إهمالها وعدم علاجها تسبب بالعمي. - الاصابة بطول النظرالشيخوخي..وهذا المرض يطلق عليه في العامية "طول النظر"، وتكون أعراضه عدم القدرة علي رؤية الاشياء القريبة والقدرة علي رؤية الاشياء البعيدة، ويعتمد العلاج علي اجراء عمليات تصحيح الابصار أو ارتداء نظارة او عدسات طبية. -جفاف العين..من الأمراض التي تصيب الكثيرون وأكثرها صعوبة في الرؤية وحرقان شديد في العين، ويعتمد العلاج علي بعض القطرات التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الجفاف، والنساء هن الاكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

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