إنفوجراف.. 10 أضرار للتدخين أخطرها سرطان الرئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر تعاطي التبغ من أكبر الأخطار الصحية التي شهدها العالم على مر التاريخ؛ حيث يلقى ستة ملايين شخص حتفهم كل عام جراء التدخين، منهم أكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600 ألف من غير المدخنين وهم المعرضون لدخانه بشكل غير المباشر.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في 31 مايو/أيار من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالتأثيرات الضارة والمميتة لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ غير المباشر.

ويصل عدد المدخنين حول العالم إلى مليار شخص، يعيش نحو 80% منهم في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وكل ست ثوان تقريباً يلقى شخص واحد حتفه من جراء التبغ، مما يمثل عُشر وفيات البالغين، وتحرم الوفاة المبكرة لمن يتعاطون التبغ أسرهم من الدخل وتزيد تكاليف الرعاية الصحية وتعوق التنمية الاقتصادية.

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم مخاطر التدخين على صحة الإنسان:



