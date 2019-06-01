شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك ألم فى صدرك..ممكن يكون شد عضلى او كسر..راجع طبيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحدث ألم القفص الصدري بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء بدءًا من العضلات المسحوبة إلى كسر في الضلع ،وقد يكون حادا ومؤلما يشعر به بالصدر أو أسفله أو أعلى السرة على كلا الجانبين بعد إصابة واضحة أو دون تفسير،حسبما كشف موقع " healthline".

قد يحدث الألم فور حدوث الإصابة أو يتطور ببطء مع مرور الوقت ،أو يكون علامة على وجود حالة طبية كامنة

أسباب آلام القفص الصدري

الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام القفص الصدري هي وجود عضلات مجروحة أو كدمات قد تشمل الأسباب الأخرى للألم في منطقة القفص الصدري ما يلي:

كسور في الأضلاع

إصابات في الصدر

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كسور الضلع

الأمراض التي تصيب العظام مثل هشاشة العظام

التهاب بطانة الرئتين

تشنجات العضلات

تورم الغضاريف

كيف يتم تشخيص آلام القفص الصدري

يمكن للأشعة السينية على الصدر أن تظهر أدلة على حدوث كسور أو تشوهات في العظام ،إذا كنت تعاني من ألم مزمن فقد يطلب طبيبك فحص العظام.