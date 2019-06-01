صحة ورشاقة

نزيف الجلد قد يكون بسبب كدمه أو علامه لمرض خطير..تعرف عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما ينفجر وعاء دموي تهرب كمية صغيرة من الدم من الوعاء داخل الجسم قد يظهر هذا الدم تحت سطح الجلد ،ويحدث إنفجار الأوعية الدموية لأسباب عديدة ولكنها تحدث عادة نتيجة للإصابة.

يمكن أن يظهر النزيف في الجلد كنقاط صغيرة  أو في بقع مساحه أكبر ،فى الحالات الطبيعية عندما تضغط على بشرتك يصبح شاحبًا وعندما تتركه يعود الاحمرار أو اللون عندما يكون هناك نزيف في الجلد  لن يصبح الجلد شاحبًا عندما تضغط عليه،حسبما كشف موقع "medicalnewstoday"

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أسباب حدوث نزيف الجلد
 

ينتج النزيف تحت الجلد عن حدوث إصابه بسيطة  مثل الكدمات يمكن أن يظهر النزيف كنقطة صغيرة في حجم قطعة من الدبوس أو كرقعة كبيرة مثل اليد البالغة قد يكون النزيف في الجلد أيضًا علامة على حالة طبية خطيرة.

أسباب اخرى لنزيف الجلد
ظهور_بقع_حمراء_تحت_الجلد

 

إصابه

رد فعل تحسسي

التهابات الدم

اضطرابات المناعة الذاتية

الولادة

الكدمات

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الآثار الجانبية لبعض الادوية

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

الآثار الجانبية للإشعاع

عملية طبيعية للشيخوخة

بعض الإصابات والأمراض يمكن أن تسبب النزيف تحت الجلد :

التهاب السحايا والتهاب في الأغشية التي تغطي المخ والنخاع الشوكي

سرطان الدم

بكتيريا الحلق

تعفن الدم

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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