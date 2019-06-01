شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة بركة .. تعرف علي شروط أخذ استراحة خلال أوقات العمل.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للعمل وقضاء وقت طويل خلال إنجاز العديد من المهام اليومية، يشعر الكثير بالإجهاد والتعب، والرغبة في النوم، وهذا الأمر يشعر به الأشخاص خلال العمل نتيجة لعدم أخذهم استراحة لازمة للحصول علي الراحة واستعداد تنشيط الجسم، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي أبرز وأهم الشروط الصحية لأخذ استراحة خلال العمل، وذلك وفقا لموقع " nottinghampost".

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المعروف أن عدد ساعات العمل في الكثير من المؤسسات 8 ساعات في اليوم، فتخيل أنك تجلس علي كريسي طوال هذه المدة دون التحرك بشكل طبيعي أو جيد ودون تحريك الدورة الدموية بالجسم، بكل تأكيد يصبح هذا الشخص أكثرعرضة للإصابة بالأمراض وخاصة مشاكل الظهر كالإنزلاق الغضروفي، أو مشاكل في الفقرات.

ولذا يجب التعرف علي أفضل الأوقات للقيام بأخذ قسط من الراحة خلال ساعات العمل، وهي أن تقوم بأخذ 10 دقائق كل ساعة، وهذه الدقائق عليك الحركة خلالها عن طريق المشي أو القيام بأي فعل لتجديد وتنشيط الدورة الدموية.