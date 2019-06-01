شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رجل مصاب بالسكر يرفض عملية بتر قدمه ويستخدم القهوة لعلاج الجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم المصريون القدماء العسل لعلاج الجروح، والآن كشف الأطباء في إندونيسيا عن طريقة أخرى غير تقليدية لعلاج الجروح عن طريق استخدام مسحوق القهوة على الجروح.



جرح السكر بعد وضع القهوة

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الباحثون القهوة المطحونة لعلاج رجل يبلغ من العمر 63 عامًا مصابًا بثلاث قرح في القدم بسبب مرض السكر بعد أن رفض إجراء عملية بتر.

ووضع المسعفون القهوة المسحوقة في القروح المفتوحة للرجل، وضمدوا قدمه، وبعد ثلاثة أشهرالتئمت الجروح تمامًا.

وسكب الأطباء في جامعة “Padjadjaran” الإندونيسية ، 100 جرام (3.5 أوقية) من القهوة على قدم الرجل المتورمة والمليئة بالقروح.



جرح السكر للرجل الإندونيسي

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ووصفها فريق البحث، بقيادة "هندرو سودجونو يوونو"، بأنها طريقة "فعالة من حيث التكلفة" لعلاج القروح في أعلى القدم اليمنى للرجل.

وكان المسعفون يستبدلون مسحوق القهوة مرة كل اسبوع ولفه بالقطن الطبى .

وقال السيد "يوونو": "إن حل القهوة يمكن الاعتماد عليه لأنها لديها القدرة كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات وقوية ضد الجراثيم".

وقال هندرو إن المواد الكيميائية المختلفة في القهوة، ومن بينها الكافيين، يمكن أن تبقي خلايا الجرح سليمة وتساعدها على الشفاء بشكل أسرع.