شكرا لقرائتكم خبر عن علامات قصور الغدة الدرقية عند الأطفال .. انتفاخ الوجه واصفراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الأطفال من مشكلة الغدة الدرقية، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لديهم أبرزها عدم القدرة علي بناء الجسم بالشكل الجيد واللائق، والذي يحتاجه، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل علي المدي البعيد، ولذا عليك التعرف علي أضرار إصابة الأطفال بقصور الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الرضع والأطفال عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية، وهذا الأمر قد يكون صدمة لدي الكثيرين، ولكن هذه هي الحقيقة، ولذا يجب بعد ولادة الطفل بشكل مباشر ملاحظة بعض العلامات التي تكون مؤشر للإصابة بقصورفي الغدة الدرقية، ومنها الإصابة باصفرار في البشرة، ويصاحبه لون العين الأبيض، وقد يتعرض الطفل لعدم القدرة علي أخذ الأنفاس بشكل طبيعي، ولذا يجب توخي الحذربشكل كبير من هذه العلامات وخاصة انتفاخ الوجه لدي المولود.

وفي حالة وجود هذه العلامات عليك أخذ الطفل والذهاب للطبيب وإجراء بعض التحاليل التي توضح حقيقة الأمر، والتي تساهم في علاجها، الذي يعتمد علي إعطاء الطفل بعض الأدوية التي تعمل بدورالغدة الدرقية، والفيتامينات للحفاظ علي صحة الجسم.

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