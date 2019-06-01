شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاكتئاب قد يعرض النساء لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة طبية حديثة أن النساء اللاتي يعانين من أعراض الاكتئاب، حتى بدون تشخيص سريري، يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة متعددة.

وفحصت الدراسة - التي نشرت في عدد يونيو من مجلة "علم النفس" للجمعية الأمريكية لعلم النفس الصحي - 7 آلاف و407 سيدات في منتصف العمر (45 - 50 عاما) لأكثر من 20 عاما.

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وخلال فترة الدراسة، ظهرت أعراض الاكتئاب على 43.2% من النساء، ومن بين هذه النسبة أصيبت 2035 سيدة، بواقع 63.6% بأمراض مزمنة متعددة.

وقال الدكتور شياو لين الأستاذ في جامعة كوينزلاند في أستراليا "تنتشر هذه الأيام أمراض مزمنة متعددة، مثل مرض السكر وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان"، مضيفا "يبدو أن تجربة أعراض الاكتئاب تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".