علم الطاقة الصيني يقدم لك نصائح اختيار ملابس العيد لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - عزيزتي الأم لا تلهثي خلف الموضة، ولا صرعات دور الأزياء في إختيار ملابس العيد لطفلك، لأن هذا اليوم لا يتكرر كثيراً طول العام، والعيد هو للصغار أولاً، ولذلك فعليك إختيار الألوان والتصميمات المناسبة لطفلك، من أجل صحته وسلامته وكذلك طاقته، وعلم الطاقة الصيني "الفينج شوي" لا يتوقف عن نصائحه في هذا المجال مثل: لا تعتمدي على ذوقك في إختيار ملابس طفلك، ولكن هناك عنصر لكل شخص وله اللون المناسب له. هناك ألوان تضر بطفلك مثل ألا يراها السائقون ومن يقودون الدراجات النارية بسرعة جنونية فتصدم طفلك وتهدد حياته. وهناك ألوان لا تدعم صحة الطفل إطلاقاً. قد تلاحظين أن طفلك كثير المرض بسبب استخدام ألوان معينة في ملابسه، كما كان يفعل القدماء باختيار اللون الأحمر لمريض الحصبة حتى يشفى. كل لون له تردد موجي ثابت يؤثر على صحة الإنسان. ما يفيد طفلك قد يضر طفلاً غيره، فليس اللون الأحمر يكون مناسباً لكل الأطفال. لاحظي توافق اللون مع لون بشرة طفلك، هل أضفى عليه بريقاً أم حوله إلى لون قاتم؟ لا تنصاعي لنصائح الباعة، لأن هدفهم هو البيع وليس مصلحة الطفل. Advertisements طفلك المولود في العام 2008 على سبيل المثال يكون عنصره هو الماء ويليق به اللون الأزرق والرمادي والفضي والتركواز والأسود. طفلك المولود في العام 2004 مثلاُ فهو يليق به الألوان الأصفر والبيج والذهبي. طفلك المولود في العام 2007 فهو من عنصر الماء ويليق به ألوان طبيعة الماء. وطفلك المولود في العام 2014 فهو يتبع عنصر النار ويناسبه الألوان التالية: البنفسجي والبرتقالي والأخضر بدرجاته. وطفلك المولود في العام 2010 يناسبه الألوان التالية : لون النبات ولون الماء بكل تدرجاتهما لأنه يتبع عنصر الخشب. وطفلك المولود في العام 2012 يناسبه الألوان : الأصفر والفوشيا والبني الفاتح، لأن مواليد هذا العام هم من عناصر الأرض. وطفلك المولود في العام 2013 يفضل أن تختاري له اللون البرتقالي خصيصاً.

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