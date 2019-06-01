أسماء مواليد مناسبة لعيد الفطر السعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - إذا وضعت مولودك في ليلة العيد أو في صباحه، أو خلال أيامه السعيدة، فيجب أن تختاري لمولودك الجميل اسماً يليق بهذه المناسبة ويذكرك أنت وأسرتك بها، وسوف يتباهى بها الصغير حين يكبر ويردد دوماً: أنا جيت يوم العيد، ولذلك فاختاري اسماً لمولودك من مجموعة الأسماء التالية المناسبة لأجواء العيد: إياس: يليق هذا الاسم بالعطاء والاسم هو مصدر أيس أي أعطى. أياء: وهو النور والحسن وهو اسم مشترك للجنسين. بشارة: حسن وجمال.

لقاء: وهو اسم لبنت ويعزز المحبة بين الناس الذين يلتقون بعد فراق. بشور: اسم للتحبب من البشارة_ كثير البشرى.

بهي: وليس هناك بهاء أجمل من أيام العيد ومناسبته ويعني شديد الحسن والظرف. تامر: كثير التمر وهو من وسائل الضيافة ومظاهرها في أيام العيد.

تيمن: ويعني تبرك وهو من اليمن أي الخير والبركة. Advertisements ثواب: جزاء الطاعة والإحسان ونسأل الله القبول.

جاد الله: ويعني عطاء الله. جود: كرم وسخاء.

حباب: وهو صانع أقراط الحب وبائعها، وهو المحب والمحبوب. سعيدي: وهو إسم تركي أصله سعيد.

سلام: وهو نوع من الشجر واحدته سلامة، وهو التحية والأمن. يمن: بضم الياء وهو رمز التفاؤل والبركة والخير.

فرح: وهو السرور والحبور. حبور: فرح شديد.

ينيع: ما حان قطفه من الثمر، وبداية الشيء مثل بداية شهر هجري جديد.

شكران: وهو من الشكر ويجب شكر الله على نعمه في أيام العيد والذي بلغنا رمضان.

شاذية: متطيبة ومتعطرة بالعطور والمسك.

كريمة: سخية وجوادة وذات كرم زائد.

إشراق: الإطلال من مكان مرتفع.

تكبير: وهو تكرار قول " الله أكبر" وخاصة في صلاة العيدين.

مجيد: صاحب مجد_ شريف.

عواد: وهو من يزور الأحبة ويكثر من ذلك، وهذه من آداب العيد.

تهاني: وهي الكلمات الجميلة التي تردد في لقاءات يوم العيد.

صفوح: كثير الصفح وهو من آداب العيد ومباهجه.

شبابة: بفتح الشين وهو أول الشيء أي أول شهر هجري جديد بعد رمضان " شوال".

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