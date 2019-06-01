كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - الحمل بتوأمين خبر سار، وخبر يستوجب الحذر في آن واحد؛ حيث إن كثيراً من الأمهات يتمنين الحمل بتوائم.. مفضلات الحمل مرة واحدة باثنين عن الحمل مرتين والتعرض لتجربة الولادة المؤلمة والحمل المرهق مرتين متباعدتين.عن الحمل بتوأمين والعوامل المسببة وأنواع التوائم والمشاكل الصحية المتعلقة. تحدثنا الدكتورة إكرامي محمد أخصائي حديث الولادة أسباب الحمل بتوأمين وأنواعه تشخيص الحمل بتوأمين لم يعد من الأمور الصعبة للطب في هذه الأيام، فبسبب تقدم العلم وظهور جهاز السونار أصبح الأمر سهلاً، إضافة إلى ازدياد حجم الرحم وكثرة التقيؤ في الشهور الأولى..من الأمور التشخيصية للحمل بتوأمين. دائماً ما يصاحب خبر الحمل بتوأمين شعورٌ بالقلق والصدمة والحيرة والخوف، ويكثر التساؤلات عن كيفية التصرف في هذا الحمل المفاجئ بتوأمين، وقد كثر مؤخراً الحمل بتوأمين نتيجة لبعض العوامل. أهمها: استفحال الأدوية والعقاقير المنشطة للمبيض، خاصة في مجالات العقم التي يتم فيها استعمال هذه الأدوية؛ لتحريض المبايض على إنتاج أكثر من بويضة في الدورة الواحدة. هناك أيضاً عوامل الوراثة؛ حيث ثبت أن الفتيات يتوارثن القدرة على ولادة التوائم من أمهاتهن؛ حيث نجد بعض العائلات يكثر فيها ولادة التوائم، كما أن سن المرأة له دور أيضاً؛ حيث يكثر في النساء ما بين 35-39 Advertisements التوائم نوعان: نوع ينتج عن تلقيح بويضتين مختلفتين في الدورة الشهرية نفسها، وينتج عنها طفلان مختلفان في الچينات الوراثية، وقد يكون من الجنس ذاته أو من جنسين مخلفين- ولد وبنت. أما النوع الثاني من التوائم فهو ينتج عن تلقيح بويضة واحدة، ثم تنقسم هذه البويضة إلى قسمين لتكوّن طفلين، وهذان الطفلان يكونان إما ولدين أو بنتين، ويحملان الصفات الوراثية نفسها. المشاكل الصحية للأم والأجنة في حالة الحمل بتوأمين أكثر من المشاكل التي تعاني منها الأم بالحمل العادي؛ فهي تعاني من ازدياد ضربات القلب، وازدياد ضخ القلب، وتعاني أيضاً من الدوالي وأورام القدمين والبواسير. كما تزداد حالات التقيؤ في الشهور الأولى من الحمل لدرجة تحتاج فيها الحامل لمراجعة الطبيب بصفة مستمرة، لفقدها السوائل واحتياجها إلى مغذٍّ لتعويض النقص في المواد الأساسية في الجسم. ومن أهم المشاكل الصحية التي تواجها لحامل بتوأمين هي: فقر الدم والأنيميا، حيث يزداد لديها نقص الحديد في جسمها، مما يجبرها على تناول أقراص الحديد والفيتامينات.

لابد لولادة التوائم أن تتم في مستشفى مجهزة بكل الوسائل والأجهزة الكفيلة بإنقاذ الأم والجنين خلال أي عارض صحي مفاجئ؛ 70% تقريباً من التوائم يكون الطفل الأول متقدماً في الحوض برأسه، و40% يولدون عن طريق الرأس وليس المقعدة.

في حالات خاصة يحتاج الأمر لولادة قيصرية قبل الدخول في مشاكل الولادة؛ وذلك إما لاستلقاء الجنين الأول بالعرض، أو لوجود المشيمة في الجزء السفلي من الرحم، أو لوجود أكثر من جنين -3 أجنة أو أكثر- كما أن هناك أسباباً أخرى تؤثر على سهولة ولادة الجنين بصورة طبيعية.

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