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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - ليس هناك أجمل مما تصنعيه بيديك مع أطفالك لأنه يصنع بحب مهما كانت بساطته، ولذلك تقدم لك" نيفين شريم" ومن كندا ومع طفليها هذا النشاط اليدوي الجميل لإعداد الحلويات والهدايا فتابعي معها:
المواد المطلوبة:
مقص
سكاكر
طباعة على ورق ملون
الطريقة:
قومي بطباعة الصور المرفقة على ورق a4
قصي شكل الدائرة
قصي الخطوط الداخلية لتكوين فتحة السكاكر
إدخال السكاكر في الفتحة
الآن أصبحت السكاكر جاهزة
كانت هذه تفاصيل خبر اصنعي مع أطفالك هدايا العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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