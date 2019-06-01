اصنعي مع أطفالك هدايا العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - ليس هناك أجمل مما تصنعيه بيديك مع أطفالك لأنه يصنع بحب مهما كانت بساطته، ولذلك تقدم لك" نيفين شريم" ومن كندا ومع طفليها هذا النشاط اليدوي الجميل لإعداد الحلويات والهدايا فتابعي معها: المواد المطلوبة: مقص سكاكر طباعة على ورق ملون الطريقة: Advertisements قومي بطباعة الصور المرفقة على ورق a4 قصي شكل الدائرة قصي الخطوط الداخلية لتكوين فتحة السكاكر إدخال السكاكر في الفتحة الآن أصبحت السكاكر جاهزة

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