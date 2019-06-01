كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 يونيو 2019 12:41 مساءً - تصيب التهابات البول النساء أكثر من الرجال بسبب الطبيعية التشريحية لأجسامهن، كما أن العدوى المهبلية تكثر لدى النساء لعدة أسباب من بينها انتقال العدوى من مجرى البول إلى المهبل، ولذلك تحدثنا الدكتور وفاء وحيد _ أخصائية النساء والولادة عن التهابات الحمل وتأثيرها على الحامل والجنين كما يلي: تعطي التهابات البول والمهبل شعوراً بعد الراحة لدى الحامل.

كما تشعر بالحاج البول قد تكثر الإفرازات المهبلية وكذلك قد يحدث الهرش.

قد تنتقل العدوى للجنين عن طريق الرحم وتسبب نقص النمو والإعاقات، وفي بعض الحالات تسبب الإجهاض.

يجب أن تبحث الحامل عن سببها مثل العدوى من الزوج.

كما أن التهابات الحمل قد تحدث نتيجة قلة النظافة أو الإسراف فيها باستخدام الدش المهبلي" الغسول".

ويجب على الحامل أن تهتم بتناول الزبادي الذي يعادل الوسط المهبلي.

ولا تستخدم أي دواء بدون استشارة الطبيب خاصة المضادات الحيوية التي تنشط البكتيريا المسببة للالتهابات.

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