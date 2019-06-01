شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. الشعور بالعطش وعدم وضوح الرؤية علامة الإصابة بسكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكري الحمل هو شكل مؤقت من مرض السكر قد تصاب به المرأة خلال شهور الحمل نتيجة لتوقف جسمها عن إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له بشكل مناسب.

وقد يسبب سكري الحمل بعض المخاطر الصحية لكل من المرأة الحامل والجنين ،حسبما ذكر موقع " webmd".



سكر الحمل

ارتفاع الوزن عند الولادة للطفل

الولادة المبكرة

انخفاض مستويات السكر في الدم عند الطفل عند الولادة

زيادة في ضغط دم المرأة الحامل

زيادة خطر إصابة المرأة بتسمم الحمل أثناء الحمل

يذهب سكري الحمل عادةً بعد الحمل حيث يفحص الطبيب مستويات السكر في دم المرأة بعد الولادة بفترة قصيرة ثم مرة أخرى خلال 6 أسابيع.

العطش الشديد أحد الأعراض المحتملة لسكري الحمل.

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وقد لا يظهر سكري الحمل أى علامات أو أعراض واضحة لأن العديد من التغييرات قد تكون مماثلة لتلك التي تحدث أثناء الحمل.

العلامات والأعراض المحتملة

إعياء

عدم وضوح الرؤية

العطش الشديد

غثيان

التهابات متكررة في المثانة أو المهبل أو الجلد

كثرة التبول

السكر في البول

ويجب على أي امرأة تعاني من أعراض جديدة أو غير عادية أثناء الحمل التحدث إلى الطبيب فورا.